Testspiele: Siege für LASK und WAC! WSG Tirol verliert bei Maierhofer-Debüt!

Details Mittwoch, 29. Januar 2020 18:15

Der Wolfsberger AC konnte auch sein drittes Testspiel der laufenden Wintervorbereitung gewinnen. Die Kärntner setzten sich in Belek gegen Zweitligist FC Wacker Innsbruck mit 2:1 durch. Marcel Holzer brachte den Bundesligisten in der 55. Minute in Führung, ehe die Innsbrucker dank eines Treffers des erst 16-jährigen Felix Mandl den Ausgleich bejubelten. Der 21-jährige Bajram Syla schoss den WAC jedoch in der 77. Minute zum 2:1-Testspielsieg gegen den Tiroler Traditionsklub. Bereits am morgigen Donnerstag steht für die Mannen von Ferdinand Feldhofer das nächste Vorbereitungsspiel auf dem Programm. Gegner um 15 Uhr (MEZ) ist der polnische Erstligist Jagiellonia Bialystok (POL).

Foto: Gerhard Pulsinger

Fallrückzieher-Tor bei LASK-Sieg

Erfolgreich konnte auch der LASK sein zweites Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Spanien gestalten. Der Vizemeister setzte sich gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF klar mit 6:2 durch. Nachdem die Dänen in Führung gegangen waren, gelang Marko Raguz in der 43. Minute per Fallrückzieher der 1:1-Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel sorgten Samuel Tetteh (65.), Peter Michorl (73.) sowie Gernot Trauner (76.) für den deutlichen Testspielerfolg der Athletiker.

Es folgten weitere 45 Minuten, um dem gesamten Kader Spielpraxis zu geben. In den dritten 45 Minuten schraubte der LASK das Ergebnis noch auf 6:2 hoch. Für die Athletiker trafen noch Samuel Tetteh und Valentino Müller. Neuzugang Ibrahima Dramé feierte in den dritten 45 Minuten sein Debüt im schwarz-weißen Dress.

LASK-Coach Valerien Ismael resümiert: „Es wurden heute alle Spieler eingesetzt, das wollten wir erreichen. Man hat heute ein sehr gutes, in athletischer Hinsicht intensives Spiel gesehen. Unerfreulich ist natürlich der Umstand, dass sich Markus Wostry verletzt hat. Hier müssen wir schauen, was passiert ist. Ansonsten bin ich der Meinung, dass wir in der zweiten Halbzeit die bessere Mannschaft waren, dann auch wieder unsere Prinzipien auf den Platz bekommen haben. Im ersten Abschnitt sind wir aufgrund von Müdigkeit und Wetter schwer ins Spiel gekommen, in der zweiten Hälfte kamen wir aber wieder ins Rollen. Auch im dritten Teil des Spiels hatte die Mannschaft selbiges unter Kontrolle und hat sehenswerte Tore erzielt. Insgesamt war das ein gelungenes Testspiel mit Höhen und Tiefen!“

Maierhofer-Debüt für Tirol bei Test-Niederlage

Die WSG Swarovski Tirol wiederum verlor ihr drittes Testspiel in der laufenden Vorbereitung. Das Tabellenschlusslicht musste sich dem norwegischen Klub Viking Stavanger mit 1:3 geschlagen geben. Neuzugang Stefan Maierhofer wurde in der 46. Minute eingewechselt. Thanos Petsos kam heute noch nicht zum Einsatz. Das Tor für die wSG erzielte Benjamin Pranter.

WSG Tirol spielte mit: Oswald (63. Beccari) - Koch (46. Gölles) - Hager (46. Neurauter) - Soares (46. Gugganig)

Buchacher (31. Adjei/63. Jauregui) - Mader (46. Svoboda) - Grgic (46. Nitzlnader) - Kovacec (46. Toplitsch)

Santin (46. Yeboah/73. Kerber) - Pranter (46. Rieder) - Dedic (46. Maierhofer)

