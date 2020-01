Prominenter Neuzugang: WAC verpflichtet Milos Jojic!

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 09:47

Nach der Verpflichtung von Cheikhou Dieng gibt der Wolfsberger AC die nächste Neuverpflichtung bekannt. Mit Milos Jojic leihen die Kärntner einen in der Deutschen Bundesliga erfahrenen Spieler bis zum Saisonende aus. Der 27-jährige Serbe blickt unter anderem auf 79 Einsätze (für Dortmund und Köln) in der Deutschen Bundesliga zurück, wo ihm 12 Treffer und zehn Vorlagen gelangen.

Milos Jojic kickte in Deutschland für Köln (Bild) sowie für den BVB. Foto: GEPA/Red Bull Media

Feldhofer: "Wir sind sehr froh, so einen Topspieler verpflichtet zu haben"

Im Sommer 2018 wechselte er vom 1. FC Köln an den Bosporus zu unserem Europa League Gruppengegner Istanbul Basaksehir. „Milos bringt sehr viel Erfahrung mit und hat in Dortmund und Köln schon gezeigt was er drauf hat. Wir sind sehr froh, so einen Topspieler verpflichtet zu haben. Er hat zuletzt in der Türkei keine leichte Zeit gehabt und brennt darauf wieder zu spielen”, so WAC-Coach Ferdinand Feldhofer.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten