SCR Altach feiert Sieg im letzten Side-Test!

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 16:14

Der SCR Altach hat im finalen Trainingslager-Testspiel in Side einen verdienten 3:1-Sieg gegen den slowakischen Klub MFK Ruzomberok eingefahren. Im Vergleich zum ersten Testspiel des Trainingslagers gegen den 1. FC Saarbrücken nahm Alex Pastoor zwei Änderungen in seiner Startformation vor. Im Tor begann Benjamin Ozegovic, der in der Pause durch Martin Kobras ersetzt wurde. Dazu spielte Manuel Thurnwald rechts hinten statt Anderson.

Foto: Cashpoint SCR Altach

Gerade mal drei Minuten waren gespielt, als dem SCRA der erste Treffer der Wintervorbereitung gelang. Nach schönem Zuspiel von Sidney Sam schob Gebauer aus kurzer Distanz überlegt ein - 1:0 (3.). In der 31. Minuten erhöhte Sidney Sam per Elfmeter auf 2:0. Nach 57 Minuten kamen die Slowaken aus dem Nichts zum Anschlusstreffer. Im Getümmel des Altacher Strafraums behielt Mojzis die Übersicht und stellte auf 2:1. Daniel Nussbaumer setzte den Schlusspunkt und netzte zum 3:1-Endstand ein (81.).

Am morgigen Freitag reisen die Altacher zurück nach Österreich.

