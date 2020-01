WAC feiert Testspielsieg bei Debüt von Neuzugang Milos Jojic!

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 17:03

Der Wolfsberger AC hat zum Abschluss des Trainingslagers in Belek einen knappen 3:2-Erfolg gegen den polnischen Erstligisten Jagiellonia Bialystok gefeiert. Michael Liendl brachte die Kärntner kurz vor der Pause per Strafstoß in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Shon Weissman (62.) auf 2:0, ehe die Polen dank eines Doppelschlags auf 2:2 stellten. Zwei Minuten nach dem Ausgleich gelang Weissman jedoch der Siegtreffer zum 3:2. In der Schlussphase sah Lukas Schmitz glatt Rot. Am morgigen Freitag reisen die Lavanttaler zurück nach Österreich. Neuzugang Milos Jojic wurde in der Halbzeit eingewechselt und feierte sein Debüt.

Ferdinand Feldhofer darf sich über den nächsten Testsieg freuen. Foto: Gerhard Pulsinger

