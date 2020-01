Schweizer Top-Talent vor Transfer zu Red Bull Salzburg!

Details Donnerstag, 30. Januar 2020 20:37

Der FC Red Bull Salzburg dürfte offenbar demnächst einen Neuzugang präsentieren: Wie der Blick berichtet, soll sich Österreichs Serienmeister mit dem FC Basel über eine Ablösesumme geeinigt haben, um das Schweizer Top-Talent Noah Okafor in die Mozartstadt zu lotsen. Dem Bericht zufolge seien die Bullen bereit, etwa 12 Millionen Schweizer Franken (11,2 Millionen Euro) an den FC Basel zu überweisen. Außerdem soll der 20-fache Schweizer Meister an einem potentiellen Weiterverkauf beteiligt sein.

Salzburg-Sportchef Christoph Freund könnte demnächst einen Neuzugang präsentierten. Foto: GEPA/Red Bull Media

Großes Talent in der Schweiz

In der laufenden Saison absolvierte der Flügelflitzer 24 Pflichtspiele für den FC Basel, in denen er drei Tore erzielte sowie zwei Treffer vorbereitete. Der 19-jährige Offensivspieler gilt als eines der größten Talente des Schweizer Fußballs. Am 9. Juni 2019 kam Okafor zu seinem Debüt im A-Nationalteam der Eidgenossen.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten