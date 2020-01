"Gemeinsam Wärme spenden“: Der SK Rapid und die Caritas sammeln auch heuer für die Wiener Gruft

Details Freitag, 31. Januar 2020 09:14

Zum wiederholten Mal sammelt der SK Rapid deshalb gemeinsam mit der Caritas wieder Spenden für die Wiener Gruft: Jacken, Hosen, Schlafsäcke, Thermobecher, Socken, Decken und mehr können am Montag, 10. Februar 2020, direkt an die Spieler und Betreuer des SK Rapid übergeben werden. Denn diese sind zwischen 17:00 und 20:00 Uhr unterwegs und holen alles, was Wärme spendet, persönlich nach Voranmeldung (mit Name, Adresse und Telefonnummer) unter Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ab. Zusätzlich gibt es beim Heimspiel am 16. Februar 2020 vor dem Allianz Stadion die Möglichkeit, ebenfalls Spenden abzugeben.

Foto: SK Rapid Wien



Wenn es draußen kalt und nass ist, dann ist die Wiener Gruft für hunderte Menschen eine wichtige Anlaufstelle: Seit Jahren ist die Zahl an Wärmesuchenden, die in das Caritas Betreuungszentrum kommen, hoch. Im Vorjahr wurden hier 119.653 Mahlzeiten ausgegeben – das sind fast doppelt so viele wie im Jahr 2000! Gestiegen ist auch die Zahl der Nächtigungen: Während 2018 noch 22.109 Nächtigungen verzeichnet wurden, waren es 2019 bereits Im 22.370. Zahlen wie diese zeigen deutlich, dass viele Wienerinnen und Wiener kein Dach über dem Kopf haben und deshalb auf Hilfe angewiesen sind.



„Unsere Rapid-Tugenden wie Zusammenhalt und Teamgeist halten wir nicht nur am Spielfeld hoch, sondern auch abseits davon, indem wir gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Denn unter dem Dach von ‚Rapid leben‘ setzen wir uns für jene ein, die sozial benachteiligt sind und unsere Hilfe benötigen. Wir rufen deshalb auch heuer wieder alle Rapidlerinnen und Rapidler auf, gemeinsam Wärme zu spenden und so einen wichtigen Beitrag zu leisten“, so SK Rapid Geschäftsführer Wirtschaft Christoph Peschek.





Judith Hartweger, Leiterin der Gruft, freut sich über die Spenden: „Der Winter ist lang. Für Menschen, die auf der Straße leben, sind Minusgrade nicht nur ungemütlich, sondern sogar lebensgefährlich. In der Gruft können wir anbieten, was für die meisten von uns selbstverständlich ist: heißen Tee, Suppe, eine warme Dusche, frische Kleidung und ein weiches Bett. Wir sagen Danke, weil es Spenden sind, die diesen rettenden Zufluchtsort ermöglichen“.

Die gesammelten Spenden werden dann gesammelt an die Wiener Gruft übergeben.



Soziales Engagement made in Hütteldorf

Der SK Rapid bekennt sich zur Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung und engagiert sich hierzu in fünf Kernbereichen. Sämtliche Aktivitäten bündelt der Verein seit 2019 unter der Dachmarke „Rapid leben“, beginnend beim SK Rapid Special Needs Team und dem Projekt „Kinderzukunft: Die Rapid-Familie hilft“, das die Grün-Weißen gemeinsam mit der Volkshilfe ins Leben gerufen haben.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten