Taxiarchis Fountas zum "Rapidler des Jahres 2019" gewählt

Details Freitag, 31. Januar 2020 10:36

Zum bereits 19. Mal fand die Wahl zum "Rapidler des Jahres" statt! Nachdem zuletzt Torhüter Richard Strebinger und davor zweimal Kapitän Stefan Schwab die Wahl für sich entscheiden konnten, kürten die User von Rapid für 2019 Stürmer Taxiarchis Fountas zum klaren Sieger. 34 Prozent der über 9.000 abgegebenen Stimmenfielen auf den griechischen Angreifer, der im letzten Sommer vom SKN St. Pölten nach Hütteldorf wechselte. Damit ließ er Vorjahressieger Richard Strebinger (15 Prozent) und den derzeit leider verletzen Philipp Schobesberger (14 Prozent) relativ deutlich hinter sich.





Foto: SK Rapid Wien

Fountas bestritt in der Herbstsaison 17 Pflichtspiele und erzielte dabei 12 Treffer, damit ist er auch der erfolgreichste Torschütze in Grün-Weiß im gesamten Kalenderjahr 2019 gewesen. In einer ersten Reaktion meinte der Jung-Papa, der allseits nur "Taxi" gerufen wird: "Ich kann nur danke sagen, ich freue mich sehr über diese Wahl. Ich möchte im neuen Jahr noch besser werden und mit Rapid unbedingt im Europacup in einer Gruppenphase spielen", so der 24-jährige.



Alle Sieger seit dem Jahr 2001:



2019: Taxiarchis Fountas (24 Jahre zum Zeitpunkt der Wahl)

2018: Richard Strebinger (25)

2017: Stefan Schwab (27)

2016: Stefan Schwab (26)

2015: Florian Kainz (23)

2014: Robert Beric (23)

2013: Louis Schaub (19)

2012: Deni Alar (22)

2011: Steffen Hofmann (31)

2010: Veli Kavlak (22)

2009: Steffen Hofmann (29)

2008: Stefan Maierhofer (26)

2007: Steffen Hofmann (27)

2006: Veli Kavlak (18)

2005: Steffen Hofmann (25)

2004: Steffen Hofmann (24)

2003: Andreas Ivanschitz (20)

2002: Roman Wallner (20)

2001: Peter Schöttel (34)

