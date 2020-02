Rapid-Eigengewächs Dejan Ljubicic vor Wechsel in die MLS!

Details Samstag, 01. Februar 2020 09:18

Beim SK Rapid Wien bahnt sich ein überraschender Abgang an: Wie der Kurier und die Kronen Zeitung übereinstimmend berichten, soll Dejan Ljubicic unmittelbar vor einem Wechsel in die MLS stehen. Das grün-weiße Eigengewächs wird in Zukunft wohl das Mittelfeld von Chicago Fire verstärken, wo mit Robert Beric ein ehemaliger Rapid-Goalgetter unter Vertrag steht. Die Ablösesumme dürfte sich bei rund 2,5 Millionen Euro einpendeln.

Dejan Ljubicic steht vor einem Wechsel in die USA. Foto: GEPA/Wien Energie

Rapid-Eigengewächs absolvierte 91 Pflichtspiele für die Kampfmannschaft

Der 22-jährige Mittelfeldspieler, der seit seinem neunten Lebensjahr durchgehend für Rapid spielte, absolvierte 91 Pflichtspiele für die Profimannschaft der Hütteldorfer. Außerdem bestritt der zweikampfstarke und ballsichere gebürtige Wiener 12 Partien für Österreichs U21-Nationalteam. Ljubicic, um den sich auch der deutsche Bundesligist Union Berlin sowie der 1. FC Nürnberg bemüht haben sollen, trainierte gestern im Trainingslager in Belek ganz normal mit.

Kühbauer hat Optionen

Ob sich der SK Rapid im Falle eines Abgangs um Ersatz umsehen wird, bleibt abzuwarten. Rapid-Coach Didi Kühbauer stünden mit den beiden Youngsters Dalibor Velimirovic und Lion Schuster sowie Srdjan Grahovac noch drei Sechser zur Verfügung. Sollte sich für Manuel Martic kein Abnehmer mehr finden, hätte der gebürtigen Burgenländer sogar eine vierte Option.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten