Red Bull Salzburg feiert 6:0-Kantersieg gegen Blau-Weiß Linz!

Der FC Red Bull Salzburg hat im ersten Testspiel des heutigen Tages einen Kantersieg eingefahren. Die Bullen fertigten Zweitligist FC Blau-Weiß Linz am heimischen Trainingsgelände in Taxham mit 6:0 ab. Mergim Berisha eröffnete den Torreigen mit einem herrlichen Freistoß ins Kreuzeck (13.). Drei Minuten später erhöhte Sekou Koita per Strafstoß auf 2:0. Majeed Ashimeru stellte noch vor dem Seitenwechsel auf 3:0. In der 56. Minute erzielte der erst 17-jährige Thomas Schiestl das 4:0, ehe Top-Talent Karim Adeyemi auf 5:0 erhöhte (81.). Für den 6:0-Endstand sorgte Antonin Svoboda (17 Jahre/AKA U18 Red Bull).

Majeed Ashimeru zeigte im heutigen Test gegen Blau-Weiß Linz auf. Foto: GEPA/Red Bull Media

Böser Tritt in der Nachspielzeit

In der Nachspielzeit sorgte Jerome Onguene mit einem völlig unnötigen und bösen Tritt auf die Ferse von Fabian Schubert für Aufregung. Die Aktion, welche eine Rote Karte für den Kameruner hätte nach sich ziehen müssen, nahm das Schiedsrichterteam rund um Christopher Jäger jedoch nicht wahr. Fabian Schubert blieb zwar für einige Minuten verletzt liegen, konnte dann aber wieder aufstehen.

Jesse Marsch resümiert: „Mit dem Testspiel gegen Blau Weiß Linz sind wir sehr zufrieden. Die Mentalität und die Leistung unserer Mannschaft waren sehr gut. Wir haben viele Dinge sehr gut umgesetzt und einen wichtigen Schritt Richtung Saisonstart gemacht.

Neuzugang Noah Okafor sagt nach seinem ersten Auftritt: „Mich hat es sehr gefreut, dass ich heute gleich Spielzeit bekommen habe. Ich wurde gut aufgenommen und konnte schon wertvolle Eindrücke sammeln. Ich brauche mit Sicherheit noch Zeit, um in einen Rhythmus zu kommen, aber ich werde dafür hart arbeiten und mutig und selbstbewusst an die neue Aufgabe herangehen.“

Aufstellung Red Bull Salzburg: Coronel (46. Walke); Barry (72. Strasser), Onguene, Aigner, Böckle; Okafor (32. Schiestl), Berisha, Camara, Böckle; Adeyemi, Koita (69. Svoboda)

