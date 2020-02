Rapid Wien kassiert Last-Minute-Niederlage im dritten Belek-Test!

Details Samstag, 01. Februar 2020 15:27

Der SK Rapid Wien blieb auch im dritten Testspiel im Rahmen des Trainingslagers in Belek sieglos. Die Hütteldorfer mussten sich am heutigen Samstag dem bulgarischen Hauptstadtklub Levski Sofia knapp mit 1:2 geschlagen geben. Der Führungstreffer von Taxiarchis Fountas, der von den Rapid-Fans zum Spieler des Jahres 2019 gewählt worden war, reichte nicht. In der Schlussphase sorgten nämlich Filipe Nascimento (78./Elfmeter) sowie Raynov (92.) für den Sieg der Bulgaren, die mit Deni Alar eine Rapid-Leihgabe in den Reihen haben. Thorsten Schick und Stephan Auer

Foto: GEPA/Wien Energie

SK Rapid - Levski Sofia 1:2 (1:0)

Samstag, 1. Februar 2019; Belek, Trainingsgelände Maxx Royal

Tore: 1:0 Fountas (32.), 1:1 Filipe Nascimento (78., Elfmeter), 1:2 Raynov (92.);

SK Rapid spielte mit: Strebinger (46. Knoflach); Stojkovic (46. Auer), Sonnleitner (46. Barac), Hofmann (46. Dibon, 84. Hofmann - wieder eingewechselt), Ullmann (62. Schick); Grahovac (46. Velimirovic), Schwab (62. Schuster); Murg (62. Demir), Knasmüllner (62. Kara), Arase (62. Savic); Fountas (62. Kitagawa)

