Red Bull Salzburg feiert nächsten Testspielsieg!

Details Samstag, 01. Februar 2020 16:50

Der FC Red Bull Salzburg gewinnt auch das zweite Testspiel am heutigen Samstag gegen Gornik Zabrze und bleibt erneut ohne Gegentreffer. Die Tore der Salzburger erzielen Okugawa, Hwang und Daka. Bereits am Vormittag gewann der FC Red Bull Salzburg das Testspiel gegen den FC Blau Weiß Linz klar mit 6:0 (Ligaportal berichtete: Red Bull Salzburg feiert 6:0-Kantersieg gegen Blau-Weiß Linz!).

Foto: GEPA/Red Bull Media

Salzburg macht in der ersten Hälfte alles klar

Von Beginn an nahmen die Roten Bullen das Heft in die Hand, hatten viel Tempo in ihren Aktionen und sprühten vor Spielfreude. Bereits in der Anfangsphase gingen die Hausherren durch Masaya Okugawa, der mit einem Haken seinen Gegenspieler aussteigen ließ und die Kugel unter die Latte knallte, in Führung. Während Cican Stankovic seinen Kasten mit zwei tollen Paraden sauber hielt, traf Hee Chan Hwang mit einem überlegten Abschluss zum 2:0. Die Polen hatten mit dem schnellen Kombinationsspiel ihre Probleme. So war es wenig verwunderlich, dass nach einer ebensolchen Ballstafette Patson Daka zum 3:0-Pausenstand traf.

Auch in der zweiten Spielhälfte blieb das Tempo hoch. Die Mannschaft von Jesse Marsch versuchte weiterhin, den Druck hochzuhalten, und setzte sich über weite Strecken der Partie in der Hälfte von Gornik Zabrze fest. Die wenigen Vorstöße der Polen wurden im Kollektiv gut verteidigt bzw. war Cican Stankovic auf seinem Posten. Die Roten Bullen sorgten mit ihrer Dynamik oftmals für Gefahr vor dem gegnerischen Tor, ein weiterer Treffer wollte aber nicht mehr gelingen. Letztendlich setzte man sich mehr als verdient mit 3:0 gegen Gornik Zabrze durch.

Stimmen zum Spiel

Jesse Marsch über den heutigen Test: „Auch im zweiten Test haben wir unsere Sache sehr gut gemacht und sind erneut ohne Gegentreffer geblieben. Unser Gegner hat sehr intensiv gespielt und tief verteidigt. Letztendlich waren es wichtige 90 Minuten für jeden einzelnen Spieler unf ein souveräner Sieg von unserer Mannschaft. Für die nächsten Wochen haben wir nun viele Optionen und sind mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden.“

Patson Daka resümiert: „Wir haben heute ein super Spiel gezeigt und eine gute Intensität auf den Platz gebracht. Taktisch haben wir uns sehr ordentlich präsentiert. Der Sieg gegen die Polen war für uns sehr wichtig. Wir wollen den positiven Schwung jetzt zum Auftakt mitnehmen und gehen die kommenden Aufgaben mit viel Selbstvertrauen an.“

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten