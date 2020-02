LASK beschließt Trainingslager in Spanien mit Sieg!

Details Samstag, 01. Februar 2020 17:10

Der LASK hat zum Abschluss des Trainingslagers in Algorfa (Spanien) einen 1:0-Testspielsieg gegen den norwegischen Erstligisten Viking Stavanger eingefahren. Das entscheidende Tor im letzten Testspiel der Athletiker in der laufenden Winter-Vorbereitung erzielte Philipp Wiesinger in der 83. Minute. Am morgigen Sonntag reist der LASK zurück nach Österreich. Das erste Pflichtspiel im Frühjahr 2020 steht für die Oberösterreicher am Samstag, dem 8. Februar (18 Uhr) auf dem Programm. Gegner im Cup-Viertelfinale ist der SK Sturm Graz.

Foto: LASK

So spielte der LASK

Gebauer - Ramsebner (58. Potzmann), Trauner (58. Haudum), Wiesinger (83. Celic) - Renner (74. Reiter), Michorl (83. Müller), Holland (83. Sabitzer), Ranftl - Frieser (45. Balic), Raguz (45. Klauss), Goiginger (45. Tetteh, 83. Dramé)

Stimmen zum Spiel

Valerien Ismael: „Wir haben heute ein äußerst intensives Spiel gegen einen sehr starken Gegner gesehen. Viking hat in der ersten Viertelstunde mit unserer Intensität mitgehalten, danach hat man aber gemerkt, dass wir peu à peu die Oberhand gewinnen konnten. So haben wir im ersten Durchgang unglaubliche Torchancen liegen gelassen. In der zweiten Halbzeit wurde es durch den Wind enorm schwer, was vor allem Viking in die Karten gespielt hat. Wir sind dennoch zu Torchancen gekommen. Die Mannschaft hat eine unglaubliche Mentalität gezeigt. Im Großen und Ganzen können wir sehr zufrieden sein, das war ein verdienter Sieg heute, der uns ein gutes Gefühl im Hinblick auf die kommenden Aufgaben gibt!“

James Holland: „Das war heute ein schwieriges Spiel. Auch der Wind hat eine große Rolle gespielt. Dennoch haben wir am Ende ein tolles Tor gemacht. Ich denke, dass heute unsere Mentalität den Unterschied gemacht hat!“

