Stefan Maierhofer trifft bei WSG-Achtungserfolg gegen ZSKA Moskau!

Die WSG Swarovski Tirol hat im letzten Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2020 einen Achtungserfolg eingefahren. Das Tabellenschlusslicht der Tipico Bundesliga holte gegen den russischen Topklub ZSKA Moskau ein 2:2-Remis. Neuzugang Stefan Maierhofer erzielte dabei seinen ersten Treffer für seinen neuen Arbeitgeber. Der „Major“ verwandelte eine Adjei-Flanke zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Tiroler. „Den muss ich machen. Wenn ich vergeben hätte, hättet ihr auch eine Geschichte gehabt“, schmunzelte der baumlange Stürmer.

Die beiden Stürmer-Routiniers Zlatko Dedic und Stefan Maierhofer. Foto: WSG Swarovski Tirol

Ausrufezeichen vor Cup-Viertelfinale

Am kommenden Samstag (15 Uhr) startet die WSG Tirol mit dem Cup-Viertelfinale gegen Austria Lustenau in die Frühjahrssaison. Trainer Thomas Silberberger zeigte sich mit der Generalprobe zufrieden: "Ein gelungener Test – sowohl, was das Ergebnis betrifft, als auch spielerisch. Über einen Großteil des Spiels haben wir eine sehr ordentliche Leistung abgeliefert. Man hat deutlich gesehen, dass die neuen Spieler bei uns tragende Rollen einnehmen werden. Ich glaub, es war jedenfalls ein gerechtes 2:2 gegen einen russischen Top-Klub. Wir hätten sogar noch das eine oder andere Tor erzielen können. Aber wir sind auch so sehr zufrieden. Bis auf fünf Minuten in der zweiten Halbzeit war das heute alles sehr okay."

