Dejan Ljubicic aus Trainingslager abgereist: USA-Transfer wird konkreter!

Details Sonntag, 02. Februar 2020 20:15

Ein Transfer von Dejan Ljubicic in die MLS wird immer konkreter. Wie der SK Rapid Wien auf Twitter vermeldet, hat der 22-jährige Mittelfeldspieler das Trainingslager in Belek bereits verlassen, um mit seinem potentiellen neuen Arbeitgeber Chicago Fire FC zu verhandeln:„Dejan Ljubicic hat mit Erlaubnis des Vereins das Rapid-Trainingslager in Belek verlassen um Gespräche mit einem möglichen neuen Klub zu führen“, schreiben die Grün-Weißen auf Twitter.

Foto: GEPA/Wien Energie

Millionen-Regen für Rapid

Wie der Kurier berichtet, sei der MLS-Klub bereit, die von Rapid rund 2,5 Millionen Euro zu überweisen, um sich die Dienste des 12-fachen U21-Teamspielers zu sichern. Diese Summe könnte aufgrund der von Barisic ausgehandelten Boni - falls Ljubicic in Chicago Erfolg haben sollte - noch steigen. Beim gestrigen Testspiel des SK Rapid gegen Levski Sofia (1:2) war der 22-Jährige nicht mehr mit von den Partie.

Von Ligaportal

