ÖFB-Cup-Viertelfinale: Mehr als 1000 Sturm-Fans in Linz erwartet!

Details Montag, 03. Februar 2020 14:13

Diesen Samstag steigt in Linz der Cup-Viertelfinal-Kracher zwischen dem LASK und Sturm Graz (ab 18 Uhr im Live-Ticker). Und die Ticket-Nachfrage für den Viertelfinal-Hit auf der Linzer Gugl ist gewaltig: Wie der SK Sturm am Montag bekannt gibt, wurden bereits über 1000 Tickets für den Gästesektor abgesetzt. Weiters geben die Grazer bekannt, dass nur noch etwa 40 Tickets für die Fan-Busse erhältlich sind. Außerdem werden die mitgereisten Sturm-Fans geschlossen zum Linzer Stadion ziehen. Treffpunkt für den „Corteo“ ist um 15 Uhr am Hauptplatz in Linz. Um 16 Uhr startet der Fanmarsch zum Stadion.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

