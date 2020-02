Sollbauer-Ersatz: WAC leiht Miguel Vieira aus!

Details Montag, 03. Februar 2020 15:58

Der Wolfsberger AC hat einen Ersatz für den zum FC Barnsley abgewanderten Michael Sollbauer gefunden: Miguel Vieira wechselt leihweise bis zum Saisonende von Istanbul Basaksehir ins Lavanttal. Der Innenverteidiger aus Portugal, der im vergangenen Sommer für kolportierte 1,3 Millionen Euro verpflichtet worden war, absolvierte in der abgelaufenen Herbstsaison lediglich sechs Pflichtspiele für Basaksehir. Der 29-jährige Portugiese ist nach Milos Jojic der zweite Kicker, der leihweise von Basaksehir ins Lavanttal wechselt.

Ferdinand Feldhofer darf sich wohl bald auf Verstärkung im Abwehrzentrum freuen. Foto: Gerhard Pulsinger

Ferdinand Feldhofer: "Natürlich freut es uns mit Miguel so einen Spieler verpflichtet zu haben. Ich glaube es ist nicht selbstverständlich, dass man beim WAC so einen Mann wie ihn bekommt. Jetzt gilt es die neuen Spieler so schnell wie möglich in die Mannschaft zu integrieren. Ich bin aber zuversichtlich, dass das in naher Zukunft sehr gut gelingen wird."

