Manuel Haas verlässt den SKN St. Pölten und wechselt nach Kroatien!

Details Dienstag, 04. Februar 2020 09:15

Der spusu SKN St. Pölten gibt den fünften Abgang in diesem Winter bekannt: Manuel Haas verlässt die Niederösterreicher und wechselt mit sofortiger Wirkung zum NK Inter Zaprešić in die erste kroatische Liga. Der 23-jährige Linksverteidiger, der im Sommer 2018 von Kapfenberg nach St. Pölten gewechselt war, bestritt für den SKN insgesamt 34 Pflichtspiele. „Wir möchten uns bei Manuel für seinen Einsatz und seine Leidenschaft, die er in den letzten eineinhalb Jahren in jedem Spiel auf dem Platz gezeigt hat, herzlich bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine sportliche Zukunft“, sagt General Manager Andreas Blumauer.

Manuel Haas verlässt den SKN St. Pölten in Richtung Kroatien. Foto: GEPA/Red Bull Media

Von Ligaportal

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten