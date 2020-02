Der SK Rapid Wien dürfte offenbar doch einen Ersatz für Dejan Ljubicic holen, dessen Transfer in die USA in Bälde offiziell verkündet werden wird. Wie die slowenische Sportzeitschrift EKIPA24 berichtet, soll Dejan Petrovic nach Wien-Hütteldorf wechseln. Der 22-Jährige steht aktuell beim slowenischen Erstligisten NK Aluminij Kidricevo unter Vertrag, bei dem er in dieser Saison in sämtlichen Pflichtspielen in der Startelf stand. Außerdem hat der defensive Mittelfeldspieler vier Einsätze für das slowenische U21-Nationalteam vorzuweisen.

Zoran Barisic dürfte seine guten Kontakte nach Slowenien nutzen. Foto: Richard Purgstaller

Eine halbe Million Euro Ablöse?

Dem Bericht zufolge soll es noch heute zur Vertragsunterzeichnung kommen, da sich bereits alle Beteiligten einig seien. Der Vertrag des 22-Jährigen beim NK Aluminij ist bis zum Ende des Jahres 2020 datiert. Kolportiert wird eine Ablösesumme in Höhe von 500.000 Euro.

Von Ligaportal