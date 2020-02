Auch der FC Wacker Innsbruck wurde am Deadline Day nochmals auf dem Transfermarkt aktiv: Die Innsbrucker verstärken ihre Defensive mit Raffael Behounek. Der 22-Jährige kommt ablösefrei vom SV Mattersburg und erhält einen Vertrag bis Sommer, inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Der Verteidiger absolvierte in der laufenden Spielzeit lediglich acht Pflichtspiele (540 Einsatzminuten) für die Burgenländer.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

„Raffael (Anm. Behounek) hat sein Potenzial schon mit Einsätzen in der Bundesliga gezeigt und verfügt zudem bereits über Zweitligaerfahrung. Die kurzfristig ergebene Möglichkeit einen bundesligaerfahrenen Spieler zu verpflichten, wollten wir unbedingt nutzen um die Innenverteidigerposition ausgeglichen zu besetzen. Wir konnten somit die Lücke schließen, die durch den Abgang von Felix Bacher entstanden ist und sind sicher, dass er mit seiner Art Fußball zu spielen perfekt in unsere Mannschaft passen wird. Er hat bei uns die Chance sein Talent unter Beweis zu stellen, sich zu entwickeln und in seiner Karriere den nächsten Schritt zu machen.

von Ligaportal