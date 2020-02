Knalleffekt am heutigen Deadline Day: Wie der SK Rapid Wien am Donnerstag bekannt gibt, ist der Transfer von Dejan Ljubicic in die MLS geplatzt. Der 22-Jährige hatte am vergangenen Sonntag das Trainingslager in Belek verlassen, um mit seinem potentiellen neuen Arbeitgeber Chicago Fire FC Gespräche zu führen. Bei den Verhandlungen konnte jedoch keine Einigung erzielt werden. Damit kehrt der Mittelfeldspieler nach Wien-Hütteldorf zurück.

Foto: GEPA/Wien Energie

Testspiel ohne Ljubicic und Neuzugang Petrovic

Ohne Dejan Ljubicic und auch noch ohne Neuzugang Dejan Petrovic (Offiziell: Rapid Wien verpflichtet slowenischen U21-Teamspieler Dejan Petrovic!) bestreitet der SK Rapid am Samstag im Trainingszentrum Ernst-Happel-Stadion ein Testspiel gegen den SV Horn. Ankick ist um 14 Uhr.

