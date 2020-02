Der FC Flyeralarm Admira hat sich am letzten Transfertag mit einem namhaften Defensivspieler verstärkt. Mario Pavelic, der für den SK Rapid sechs Tore und 16 Assists in insgesamt 134 Pflichtspielen beisteuerte (von 2013-2018), wechselt von HNK Rijeka zurück in die Tipico Bundesliga und heuert in der Südstadt an. „Mario ist ein Spieler mit viel Bundesligaerfahrung und einer top Mentalität. Seine Routine wird uns in der finalen Phase der Saison helfen und unsere Defensive sowie Offensive bereichern“, sagt Amir Shapourzadeh, Manager FC Flyeralarm Admira.

Foto: FC Flyeralarm Admira

RB Salzburg blitzte bei Aiwu ab

Wie die Kronen Zeitung berichtet, soll Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg um die Dienste von Admiras Abwehr-Talent Emanuel Aiwu gebuhlt haben. Lukrative Angebote aus der Mozartstadt habe man allerdings abgelehnt, heißt es. Auch Top-Torjäger Sinan Bakis konnte trotz Begehrlichkeiten aus dem Ausland gehalten werden.

von Ligaportal