Der TSV Hartberg erweitert seine sportliche Führungsebene und engagiert mit Danijel Zenkovic einen neuen Sportkoordinator. Der 32-Jährige, der seit Sommer 2019 als Co- und Individualtrainer beim TSV Hartberg beschäftigt ist, wird gemeinsam mit Obmann und Sportdirektor Erich Korherr die sportlichen Agenden des Vereines führen. "Gemeinsam soll der TSV weiter in erfolgreiche Bahnen gelenkt werden", schreibt der aktuelle Tabellensechste in einer Aussendung.

Foto: Ligaportal

"Das ‚WIR‘ wird in Hartberg großgeschrieben"

Obmann Erich Korherr meint zu dieser Personalentscheidung: „Mit seiner Motivation, seinem Netzwerk und der hohen fachlichen Kompetenz wird er eine großartige Unterstützung sowie Hilfe für den Verein sein. Durch sein Engagement soll auch ein weiterer Schritt zu mehr Professionalität erfolgen. Das ‚WIR‘ wird in Hartberg großgeschrieben. Ein weiterer Grund für diese Entscheidung.“

von Ligaportal