Der SK Sturm Graz befördert die drei Eigenbauspieler Winfred Amoah, Niklas Geyrhofer und Dardan Shabanhaxhaj in in die Kampfmannschaft. "Das Trio hat sich in den vier Wochen sehr gut präsentiert und wird nun bis auf Weiteres fixer Bestandteil des Kaders von Cheftrainer Nestor El Maestro bleiben, wo sie sich weiterentwickeln und näher an mögliche Einsätze in der Bundesliga heranarbeiten können", schreiben die Grazer in einer Aussendung.

Winfred Amoah ist eines von drei Talenten, das in die Kampfmannschaft befördert wurde. Foto: Richard Purgstaller

Die beiden Mittelfeldspieler Amoah und Shabanhaxhaj erhalten die Rückennummer 28 und 33. Der Innenverteidiger Geyrhofer wird die Nummer 35 tragen. Damit sind nun acht Spieler aus der schwarz-weißen Talente-Schmiede Bestandteil des Kampfmannschaftskaders.

von Ligaportal