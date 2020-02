Der LASK muss im morgigen Cup-Viertelfinal-Schlager gegen den SK Sturm Graz auf die beiden Innenverteidiger Petar Filipovic und Markus Wostry verzichten. Beide Spieler haben während des Trainingslagers in Spanien Verletzungen davongetragen. Bei Markus Wostry geht LASK-Trainer Valerien Ismael davon aus, dass er in zwei bis drei Wochen wieder mit der Mannschaft trainieren wird. Petar Filipovic könnte bereits in einer Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Einsatz von Alex Schlager fraglich

Äußerst fraglich ist der Einsatz von Stammgoalie Alexander Schlager. Der 24-Jährige wird wohl wegen einer Rippenblessur passen müssen. „Es sieht schlecht aus, dass er morgen spielt. Aber wir haben noch einen Tag und werden bis zum letzten Moment abwarten“, kündigt Ismael an.

Sollte Schlager tatsächlich ausfallen, darf man gespannt sein, wer das Tor der Athletiker hüten wird. Mit dem 19-jährigen Tobias Lawal haben die Linzer einen talentierten Rückhalt in petto. Der 37-jährige Thomas Gebauer wäre die „routinierte Lösung“.

Ramsebner wäre wieder einsatzbereit

Wer gemeinsam mit Gernot Trauner und Philipp Wiesinger die Dreierabwehr bilden wird, wollte Ismael nicht verraten. Christian Ramsebner wäre nach überstandener Verletzungspause wieder einsatzbereit. „Ramsebner hat das überragend gemacht. Kompliment an unsere Physioabteilung, dass er die ganze Vorbereitung mitmachen konnte“, freut sich Ismael. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass Reinhold Ranftl zurück in die Dreierkette rückt.

von Daniel Ringsmuth