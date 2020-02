Mit einem spektakulären 3:3-Remis zwischen dem LASK und Sturm Graz ist das Fußballjahr 2019 zu Ende gegangen. Exakt 55 Tage später treffen die beiden österreichischen Traditionsvereine erstmals seit knapp 21 Jahren (Finale im Mai 1999) wieder im ÖFB Cup aufeinander. Damals triumphierten die Schwarz-Weißen aus Graz nach einem 4:2 im Elfmeterschießen. „Das Leben hat wieder einen Sinn“, schmunzelte Valerien Ismael bei der Spieltagspressekonferenz.

Ismael: "Das Leben hat wieder einen Sinn"

„Ich freue mich, dass es endlich wieder losgeht. Wir konnten uns gut erholen und haben gut gearbeitet. Nun liegt der Fokus auf dem Spiel. Wir stehen vor einem Heimspiel im Cup, es herrscht eine riesengroße Vorfreude“, so der LASK-Coach weiter. Vor dem Viertelfinal-Schlager gegen die Grazer haben die Oberösterreicher jedoch mit Personalsorgen zu kämpfen (Ligaportal berichtete: LASK-Goalie Alex Schlager droht für Cup-Hit gegen Sturm Graz auszufallen!).

Sturm-Trainer Nestor El Maestro erinnert sich an das jüngste Aufeinandertreffen im Dezember. Die Partie sei sehr aufschlussreich gewesen, so der Sturm-Trainer. „Es ist cool, dass wir mit dem bisherigen Spiel des Jahres in die Saison starten. Sonst ist mein Gefühl wie immer. Ich bin leicht nervös. Nicht wegen des Gegners, sondern auch wegen der bisherigen beiden Liga-Partien gegen den LASK. Es haben Details entschieden. Es sind acht Tore in den beiden Spielen gefallen. Ich hoffe, dass die Details dieses Mal auf unsere Seite fallen“, hofft El Maestro.

So könnten die Teams spielen

LASK: Lawal/Gebauer - Ranftl, Trauner, Wiesinger - Potzmann, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz/Klauss, Frieser/Balic

Sturm: Siebenhandl - Jäger, Avlonitis, Spendlhofer - Sakic, Dominguez, Ljubic, Hierländer - Kiteishvili - Röcher, Balaj

Schiedsrichter der Begegnung

Walter Altmann

Bisherige Saisonduelle (Bundesliga)

LASK - Sturm 3:3

Sturm - LASK 0:2

LASK gegen Sturm Graz im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich LASK gegen Sturm Graz live im TV verfolgen?

ORF eins überträgt die Partie live und exklusiv ab 17:50 Uhr. Der Ankick erfolgt um 18 Uhr.

Moderiert wird die Sendung von Rainer Pariasek. Michael Bacher wird als Kommentator der Partie fungieren.