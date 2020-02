Der geplatzte Wechsel von Dejan Ljubicic zu Chicago Fires in die MLS war ein Paukenschlag am Deadline Day und hat wohl alle überrascht. Ljubicics Management hatte den Transfer noch vor dem Abflug in die USA als „praktisch fix“ vermeldet, doch dann dürfte es bei den Verhandlungen - wie die Kronen Zeitung mit Berufung auf lokale US-Medien berichtet - zu Uneinigkeiten bei Vertrags-Details gekommen sein. Außerdem wird vermutet, dass der Transfer an der mangelnden Fitness Ljubicics gescheitert sei.

Foto: GEPA/Wien Energie

Zoran Barisic: "Er bringt uns einen sportlichen Mehrwert"

Nun stehen den Hütteldorfern mit Srdjan Grahovac, Dalibor Velimirovic, Lion Schuster, Manuel Martic, Neuzugang Dejan Petrovic sowie Dejan Ljubicic gleich sechs defensive Mittelfeldspieler zur Verfügung. Letzterer wird/muss wohl bis zum Sommer in Wien verweilen: „Er genießt unseren vollen Respekt, außerdem bringt er uns einen sportlichen Mehrwert“, so Barisic gegenüber der Kronen Zeitung.

Beim heutigen Testspiel gegen den SV Horn (14 Uhr/Trainingsplatz Happel-Stadion) werden die beiden Dejans definitiv nicht zum Einsatz kommen. Während Neuzugang Petrovic erst am kommenden Dienstag ins Training einsteigen soll, fehlt Ljubicic wegen einer Zerrung (laut Angaben des SK Rapid).

von Ligaportal