Der SK Rapid Wien ist im finalen Testspiel der Winter-Vorbereitung nicht über ein 1:1-Remis gegen Zweitligist SV Horn hinaus gekommen. Ein äußerst unglückliches Eigentor von Rapid-Kapitän Stefan Schwab (12.) ließ die Waldviertler früh jubeln. In der 70. Minute kamen die Hütteldorfer dank eines Treffers von Kelvin Arase zum 1:1-Ausgleich. Diesem Tor ging ein schwerer Abwehrfehler der Horner voraus. Die Wiener konnten damit nur zwei von sieben Vorbereitungsspielen in diesem Winter gewinnen (4:1 gegen Wiener Neustadt, 2:0 gegen Maribor).

Cheftrainer Didi Kühbauer resümiert: "Wir waren nicht so bereit, in die Zweikämpfe zu gehen, wie es nötig ist, haben zu wenig investiert gegen einen Gegner, der alles ins Spiel geworfen hat. Es ist ein Lerneffekt vor dem Frühjahrsstart nächste Woche, denn wir werden uns sehr schwer tun, wenn wir so auftreten. In den Spielen in Belek haben wir gute Spiele gemacht, heute hätten wir uns viel besser präsentieren müssen, aber daran werden wir in den nächsten Tagen arbeiten."

SK Rapid - SV Horn 1:1 (0:1)

Samstag, 8. Februar 2020; Trainingsgelände Ernst-Happel-Stadion; 250 Zuschauer

Tore: 0:1 Schwab (12., Eigentor), 1:1 Arase (70.);

SK Rapid spielte mit: Strebinger; Stojkovic (67. Auer), Dibon (67. Hofmann), Barac (67. Sonnleitner), Ullmann (76. Hajdari); Grahovac (67. Velimirovic), Schwab; Murg (72. Schick), Knasmüllner (67. Kara), Arase (72. Bozic); Fountas (46. Kitagawa);

