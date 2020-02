Der FK Austria Wien hat die Vorbereitung auf die Frühjahrssaison 2020 mit einer perfekten Testspielserie abgeschlossen. Die Veilchen bejubelten am heutigen Samstag gleich zwei Siege: Zunächst besiegte die Austria den Zweitligisten OÖ Juniors klar mit 4:1, ehe man am Nachmittag einen ebenso ungefährdeten 4:1-Erfolg gegen den slowakischen Klub Ruzomberok einfahren konnte. Damit konnten die Violetten alle Winter-Vorbereitungsspiele (insgesamt sieben) gewinnen.

Foto: FK Austria Wien

Austria Wien in Torlaune

Dabei hatte das erste Testspiel des heutigen Tages gegen die Juniors aus Oberösterreich für die Austria suboptimal begonnen. Rene Gartler, der erst in diesem Winter vom SKN St. Pölten zu den OÖ Juniors gewechselt war, besorgte in der 14. Minute das 0:1. Kurz vor der Pause besorgte Dominik Fitz per Freistoß den Ausgleich. Der 20-Jährige war es auch, der einen Elfmeter, den er selbst herausgeholt hatte, zur 2:1-Führung verwandelte (72.). Bright Edomwonyi besorgte in der Schlussphase mit einem Doppelpack (80., 86.) den 4:1-Endstand.

Im zweiten Testspiel zeigte ein gewisser Christoph Monschein auf, der im vergangenen Herbst mit 16 Toren in 22 Pflichtspielen zum mit Abstand gefährlichsten Torjäger der Austria avancierte. Der 27-jährige Stürmer schnürte im Test gegen den slowakischen Klub Ruzomberok einen Dreierpack (18., 56., 74.). Florian Klein erzielte einen Treffer. Letztendlich setzten sich die Veilchen auch in diesem Test mit 4:1 durch.

Christian Ilzer über das Testspiel-Doppel: „Beide Gegner waren sehr robust, aber wir haben zweimal sehr gut dagegen gehalten, zweimal gut gespielt und verdient gewonnen. Mich freut, dass wir bis auf Kleinigkeiten keine gröbere Verletzungen davongetragen haben und dass sich aus beiden Mannschaften alle angeboten haben für nächste Woche in Altach.“

von Ligaportal