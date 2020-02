Bereits im Halbfinale des UNIQA ÖFB Cups kommt es zum ganz großen Schlagerspiel zwischen Red Bull Salzburg und dem LASK. Ein Duell, das sich wohl zahlreiche Fußballfans für das Endspiel am 1. Mai in Klagenfurt erwartet und auch gewünscht hätten. In einer ersten Stellungnahme meint Valerien Ismael: „Die Auslosung hat uns ein vorgezogenes Finale beschert. Für die Mannschaft, den Verein und die Stadt stellt dies das nächste große Highlight dar. Gemeinsam werden wir diese Challenge annehmen, um den Aufstieg ins Finale zu schaffen“, so der LASK-Coach. Sollten die Athletiker die Hürde nehmen, stünden sie erstmals seit 1999 wieder in einem Finale des österreichischen Pokals.

Foto: Harald Dostal/fodo.media

Farkas: "Wenn man den Cup gewinnen will, muss man jeden Gegner schlagen"

Während die Linzer bereits am gestrigen Samstag mit einem 2:0-Heimerfolg gegen Sturm Graz ins Halbfinale aufgestiegen waren, setzten sich die Bullen am heutigen Sonntag klar mit 3:0 gegen den SKU Amstetten durch. Patrick Farkas meinte nach der Partie zum harten Halbfinal-Gegner: „Das Los können wir nicht beeinflussen. Wenn man den Cup gewinnen will, muss man jeden Gegner schlagen."

Im zweiten Semifinale kommt es zum West-Duell der beiden Überraschungsteams SC Austria Lustenau und FC Wacker Innsbruck.

von Ligaportal