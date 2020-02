Diesen Freitag startet die Tipico Bundesliga mit dem Schlagerspiel Red Bull Salzburg gegen LASK ins Frühjahr 2020. Vor dem absoluten Hit am Freitag um 19 Uhr liegen die Bullen lediglich zwei Zähler vor den Athletikern aus Linz. Damit ist das Rennen um die Meisterschaft offen und sehr spannend. Hinzu kommt, dass die Punkte bekanntlich nach den ersten vier Runden im Frühjahr geteilt werden und somit noch mehr Spannung aufgebaut wird.

Wer setzt sich im Titel-Rennen durch? LASK oder Salzburg? Foto: GEPA/Red Bull Media

Trainer-Umfrage: Wer wird Meister?

Doch wer stemmt am Ende dieser Saison den begehrten Teller? Zehn Bundesliga-Trainer sehen in der von der APA durchgeführten Umfrage die Bullen vorne. Ein Coach sieht am Ende den LASK an der Spitze. Außerdem wollte ein Trainer keine Prognose abgeben.

Während Didi Kühbauer, Ferdinand Feldhofer, Nestor El Maestro, Markus Schopp, Christian Ilzer, Alex Pastoor, Klaus Schmidt, Franz Ponweiser, Thomas Silberberger und Jesse Marsch selbst den FC Red Bull Salzburg ganz vorne sehen, wollte LASK-Trainer Valerien Ismael keine Prognose abgeben, da zum jetzigen Zeitpunkt alles offen sei, so der gebürtige Franzose.

Alexander Schmidt vom SKN St. Pölten ist der einzige Bundesliga-Trainer, der dem LASK den zweiten Meistertitel der Vereinsgeschichte zutraut.

von Ligaportal