Diesen Freitag erwacht die Tipico Bundesliga endlich aus dem Winterschlaf, wenn um 19 Uhr der FC Red Bull Salzburg im Liga-Schlager auf den LASK trifft. Bis zur Punkteteilung nach dem Grunddurchgang sind lediglich vier Runden ausständig. Danach steht fest, wer in der Meistergruppe um den Titel sowie um die internationalen Startplätze kämpfen darf und welche Teams in der Qualifikationsgruppe alles daran setzen müssen, um den schweren Gang in die 2. Liga zu verhindern bzw. sich als Tabellensiebenter für die ligainterne EL-Qualifikation zu qualifizieren.

Auch im letzten Jahr versammelten sich die Sportdirektoren der Bundesligisten in Wien. Foto: Josef Parak

12 Sportchefs versammeln sich in Wien

Bereits am heutigen Dienstag um 11 Uhr kommen die 12 Sportdirektoren der Klubs bei der großen Auftakt-Pressekonferenz in Wien zusammen, um über die Wintervorbereitung, Transfers und ihre Prognosen für das Saisonfinale zu berichten.

Hier können Sie die Pressekonferenz im Live-Stream verfolgen