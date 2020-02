Der SK Rapid Wien reagiert auf das Überangebot von defensiven Mittelfeldspielern und hat einen Abnehmer für Manuel Martic gefunden. Der 24-Jährige, der im Sommer 2018 vom SKN St. Pölten nach Hütteldorf gewechselt war, heuert bei Inter Zapresic in der ersten kroatischen Liga an. "Der noch bis Saisonende laufende Vertrag wurde nunmehr einvernehmlich aufgelöst", heißt es in einer Aussendung des SK Rapid. Martic absolvierte für die Grün-Weißen 22 Pflichtspiele.

Foto: GEPA/Wien Energie

von Ligaportal