Im vergangenen Herbst hatte sich Erling Braut Haaland mit unfassbaren 28 Toren in 22 Pflichtspielen einen großen Namen gemacht und das Interesse zahlreicher Weltklasse-Vereine auf sich gezogen. Nach monatelanger Berichterstattung mit unzähligen Gerüchten folgte kurz vor Jahreswechsel der Transfer zu Borussia Dortmund. Nach dem Abgang des 19-jährigen Top-Torjägers aus Norwegen steht jedoch bereits ein potentielles neues Riesentalent in den Startlöchern: Karim Adeyemi.

Karim Adeyemi gilt als neuer Rohdiamant im "Bullen-Stall". Foto: GEPA/Red Bull Media

„Karim, sein Berater und seine Familie waren sehr vernünftig"

Der 18-jährige Deutsche zeigte in der abgelaufenen Herbstsaison mit acht Toren und sieben Assists in der 2. Liga auf. Zudem traf der Stürmer in der UEFA Youth League dreimal. Gerüchten zufolge soll Red Bull Salzburg ein Angebot des FC Barcelona in Höhe von 15 Millionen Euro für den gebürtigen Deutschen abgelehnt haben. „Es waren schon einige sehr große Klubs an ihm interessiert“, bestätigt Christoph Freund im Gespräch mit Ligaportal.

Letztendlich haben es die Bullen aber geschafft, den Vertrag mit Karim Adeyemi, der mittlerweile in die Kampfmannschaft befördert wurde, bis 2024 zu verlängern: „Karim, sein Berater und seine Familie waren sehr vernünftig. Wir haben super Gespräche geführt und ich bin sehr happy, dass er sich dazu entschieden hat, langfristig in Salzburg zu bleiben“, so der Sportchef der Salzburger weiter.

„Ich glaube einfach, dass es für ihn der nächste richtige Schritt ist und ich bin überzeugt, dass wir mit ihm in den nächsten ein, zwei Jahren sehr viel Freude haben werden. Auch er ist ein spektakulärer Spieler mit extrem viel Speed, der aber sicher etwas Zeit brauchen wird. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass er die Leute begeistern kann“, meint Freund abschließend.

von Daniel Ringsmuth