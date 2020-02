Knalleffekt um die TV-Rechte in der Champions League und Europa League: Wie die Kleine Zeitung am Mittwoch berichtet, wird ab der Saison 2021/22 die Europa League wieder im ORF zu sehen sein. Eine offizielle Bestätigung seitens der UEFA steht zwar noch aus, dem Bericht zufolge soll sich der öffentlich-rechtlichen Rundfunk jedoch mit Servus TV die Rechte in der Europa League aufteilen.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Champions League künftig bei Sky und Servus TV?

Auch in der Champions League kommt es wohl zu einer Änderung. Demnach habe sich der Pay-TV-Sender Sky gemeinsam mit Servus TV die Rechte an der Königsklasse gesichert.

Die Kleine Zeitung nennt bereits genauere Details des angeblichen Deals: Die Dienstagsspiele der Champions League sollen exklusiv auf Sky übertragen werden. Servus TV dürfte je ein Mittwochspiel sowie das große Finale übertragen.

In der Europa League muss sich der ORF offenbar nach Servus TV richten, da der Red-Bull-Sender ein Spiel auswählen dürfe (Donnerstag 18:55 Uhr oder 21 Uhr). Die jeweils andere Partie zeigt dann der ORF. Das Endspiel soll auf beiden Sendern zu sehen sein.

von Ligaportal