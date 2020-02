598 Rapid-Heimspiele am Stück hat Andy Marek bisher moderiert. Und am kommenden Sonntag beim Bundesliga-Spiel Rapid gegen WSG Tirol (Sonntag, ab 17 Uhr im Live-Ticker), für das rund 18.000 Tickets abgesetzt sind, wird jener Mann, der sich wie kein anderer für die Angelegenheiten der Fans eingesetzt und den SK Rapid mitgeprägt hat, zum letzten Mal das Mikrofon aufdrehen und im Stadion moderieren.

Foto: SK Rapid Wien/ChaLuk

Bleibt das Rapid-Mikrofon in der Familie Marek?

Nach dem Spiel werde er das Mikro an seinen Nachfolger übergeben, kündigt er am Mittwoch in einer Videobotschaft an. Als prädestinierter Nachfolger gilt sein Sohn Lukas, der bereits etwaige Moderationen auf dem vereinseigenen Kanal „Rapid-TV“ durchführt und auch als Moderator im VIP-Klub fungiert.

Der 57-jährige Waldviertler hatte bereits im vergangenen November angekündigt, dass er wegen einer Krankheit nach über 27 Jahren all seine Funktionen beim SK Rapid niederlegen wird. Marek agierte bei den Hütteldorfern aber nicht nur als Stadionsprecher, sondern leitete mit dem Klubservice auch die größte Abteilung beim SCR.

Bereits im Vorfeld seines letzten Spiels als Stadionmoderator verabschiedet er sich in einer Videobotschaft von den Fans des SK Rapid und bedankt sich bei allen Wegbegleitern.

Die emotionale Videobotschaft von Andy Marek

von Ligaportal