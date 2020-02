Die U19-Mannschaft des FC Red Bull Salzburg hat im Playoff der UEFA Youth League den aktuellen Titelverteidiger FC Porto aus dem Turnier geworfen. David Affengruber brachte die Jungbullen in der 23. Minute per Kopf nach einem Eckball in Führung, ehe Fabio Vieira einen schmeichelhaften Elfmeter zum 1:1 verwandelte. Bis zum Schlusspfiff änderte sich das Ergebnis nicht mehr und somit musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Salzburg setzte sich in diesem intensiven und spannenden Penalty Shootout knapp mit 7:6 durch und steht damit im Achtelfinale.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Frank Kramer: „Wir haben heute kein gutes Spiel und uns das Leben selbst schwer gemacht. Es war eine unruhige Partie mit vielen Ballgewinnen und -verlusten. In der zweiten Hälfte gab es zahlreiche Umschaltsituationen, wo wir mit viel Tempo auf die letzte Kette gelaufen sind, da haben wir zu wenig herausgeholt und es verabsäumt, das Spiel für uns zu entscheiden. Zum Schluss war es ein richtiger Krimi mit dem glücklicheren Ende für uns, auch wenn wir beim Elfmeterschießen schon früh zwei Matchbälle hatten. Unterm Strich haben sich unsere Burschen durchgebissen und das Ding auf unsere Seite gezogen.“

Aufstellung: Antosch – Wallison, Affengruber, Okoh (84. Oroz), Dedic – Seiwald, Sucic, Pokorny, Prass – Adamu, Adeyem

Gelbe Karten: Wallison (9./Foul), Sucic (37./Foul), Adamu (56./Foul), Seiwald (70./Foul), Pokorny (90.+3/Unsportlichkeit)

Zuschauer: 720

Schiedsrichter: Halil Umut Meler (TUR)

von Ligaportal