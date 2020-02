Mit der Dokumentation "JEDER.MANN - Des is Soizburg" gewährte der FC Red Bull Salzburg bereits exklusive und außergewöhnliche Einblicke hinter die Kulissen des Vereins. Nun startet Österreichs Serienmeister eine weitere Rubrik, um jene Fragen zu stellen, die in gewöhnlichen Fußball-Interviews niemals gestellt werden.

Foto: GEPA/Red Bull Media

Zlatko Junuzovic bei Premiere zu Gast

Red Bull Salzburgs neuer Podcast „Einstellungssache“ ist der Ort für "Hintergründe, Persönliches und all die Dinge, die in der sonst hektischen Fußballwelt keinen Platz finden", schreiben die Bullen. Der Podcast erscheint jeden zweiten Dienstag mit wechselnden Spielern und Betreuern auf allen Plattformen (Website von RB Salzburg, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube).

In der ersten Episode, die nun online ist, erzählt Zlatko Junuzovic von Mamas Cevapcici, Hürdenläufen am Klopeiner See und einem Spiel gegen Ronaldo...

Die erste Folge des neuen Podcasts von Red Bull Salzburg