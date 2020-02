Ab heute Abend rollt in der Tipico Bundesliga endlich wieder der Ball. Und die Frühjahrssaison beginnt gleich mit dem ganz großen Kracherspiel zwischen Red Bull Salzburg gegen LASK. Die beiden österreichischen Topklubs fighten ab 19 Uhr in der Red-Bull-Arena um den Platz an der Tabellenspitze, liegen vor dem Hammer-Duell doch nur zwei Punkte zwischen den beiden Mannschaften.

Jesse Marsch: "Wir spielen gegen eine super Mannschaft"

„Klar ist, dass die zwei besten Mannschaften Österreichs aufeinandertreffen. Es ist das letzte direkte Duell vor der Punkteteilung“, weiß Salzburg-Coach Jesse Marsch, der auf die verletzten Antoine Bernede und Rasmus Kristensen verzichten müssen. Man gehe mit einem „sehr guten Gefühl ins Spiel“ gegen den direkten Verfolger aus der Stahlstadt. „Wir spielen gegen eine super Mannschaft, wir haben viel Respekt vor dem LASK. Aber wir gehen mit viel Selbstvertrauen in dieses Heimspiel und wollen wieder unser Spiel auf den Platz bringen. Wir werden alles in dieses Match investieren“, verspricht der US-Amerikaner.

Auch Zlatko Junuzovic weiß, worauf es gegen die starken Oberösterreicher ankommen wird: „Es wird wichtig sein, dass wir das Spiel verstehen und annehmen. Es wird sehr viel um zweite Bälle gehen, Mentalität ist da sehr wichtig. Und es wird, wie auch schon im letzten Spiel, wieder sehr viele Zweikämpfe und einen Fight um jeden Meter geben. Darauf müssen wir vorbereitet sein.“

LASK mit famoser Auswärtsserie

Der LASK wiederum möchte seine unfassbare Auswärtsserie in dieser Saison (9 Bundesliga-Auswärtssiege am Stück) prolongieren. Auch bei den Athletikern ist die Vorfreude auf das Spitzenspiel zum Auftakt riesengroß: „Wir freuen uns auf dieses Topspiel. Durch den Sieg gegen Sturm Graz sind wir gut ins Frühjahr gestartet. So fahren wir mit viel Selbstvertrauen nach Salzburg. Für uns gilt es, erneut eine Topleistung abzuliefern. Wir sind auf ein intensives Spiel vorbereitet, in welchem wir auch die letzte Konsequenz, die uns im Hinspiel gefehlt hat, an den Tag legen wollen", wird Trainer Valerien Ismael in einer Aussendung des LASK zitiert.

So könnten die Teams spielen

Salzburg: Stankovic - Ramalho, Onguene, Wöber - Farkas, Junuzovic, Mwepu, Okugawa, Ulmer - Daka, Hwang

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Joao Klauss, Frieser

Schiedsrichter der Begegnung

Harald Lechner

Bisheriges Saisonduell

LASK gegen Red Bull Salzburg 2:2

Red Bull Salzburg gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Red Bull Salzburg gegen LASK live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 18 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD. Kommentiert wird das Spiel von Martin Konrad.

Zudem kann die Partie live via A1 TV verfolgt werden.

Red Bull Salzburg gegen LASK im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

