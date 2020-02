Diesen Sonntag fungiert Andy Marek zum 599. und letzten Mal als Stadionsprecher des SK Rapid Wien. Der gebürtige Waldviertler, der seit 1992 als Stadionmoderator und seit 1998 als Leiter des Klubservices eine sehr prägende Persönlichkeit beim Rekordmeister ist, wird sich wegen einer Krankheit zurückziehen. Dies hatte er im November des Vorjahres angekündigt.

Foto: SK Rapid Wien/ChaLuk

Das Rapid-Mikro bleibt in der Familie Marek

Wie die Hütteldorfer am Freitag verkünden, wird künftig Lukas Marek (Andy Mareks Sohn) als Stadionmoderator fungieren. "Der talentierte Niederösterreicher wird zudem auch als Moderator bei diversen Rapid-Veranstaltungen, für Rapid TV und die beim Wiener Stadtfernsehen W24 ausgestrahlte Klubsendung Rapidviertelstunde agieren und als fixer Angestellter im grün-weißen Team in der Geschäftsstelle als erste Schnittstelle zwischen Kundenservice, Kommunikation und Marketing beginnen", schreiben die Hütteldorfer.

Änderung im Klubservice-Team

Die Position des Stadionmoderators wird von jener des Verantwortlichen für alle Belange rund um Fans und Anhänger, Veranstaltungen, Merchandising, etc. getrennt. Auch die Position des Klubservice-Leiters wird nun neu besetzt: Diese wird künftig Mag. Klaus-Peter Aumayr inne haben. Der 32-Jährige verantwortet seit Februar 2019 beim SK Rapid die Bereiche Recht, Personal und Sicherheit, war bereits beim FC Blau Weiß Linz als Klubmanager tätig und kennt den Profifußball und auch den SK Rapid in all seinen Facetten.

Unterstützt wird der gebürtige Oberösterreicher künftig von Bereichsleitern für die Themen Merchandising, Lizenzen & Rapideum (Clemens Pieber), Veranstaltungen, Ticketing, Mitglieder & Fanservice (Martina Mosovsky) sowie Fanklubs & aktive Fanszene (der bewährte Fanbeauftragte Robert Racic wird künftig ehrenamtlich von Mag. Helmut Mitter unterstützt).





von Ligaportal