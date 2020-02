In einer Stunde startet die Tipico Bundesliga mit der absoluten Kracher-Partie Red Bull Salzburg gegen LASK in die Frühjahrssaison 2020. Das Duell des Tabellenersten gegen den Tabellenzweiten aus Oberösterreich werden heute mehr als 17.000 Fans in der Red-Bull-Arena live verfolgen. "Ich habe den Spielern gesagt, das ist für uns wie ein Champions-League-Spiel", hatte Salzburg-Coach Jesse Marsch vor wenigen Tagen betont.

Foto: GEPA/Red Bull Media, Harald Dostal/fodo.media, Grafik: Ligaportal

Beeindruckende Statistiken

Seit dem Wiederaufstieg des LASK in die Bundesliga konnten die Salzburger vier von neun Partien gegen die Athletiker für sich entscheiden. Lediglich einmal feierten die Oberösterreicher einen Sieg (April 2018). Das erste Saisonduell endete nach einer schnellen 2:0-Führung des LASK mit einem 2:2-Remis. Während die Linzer mit einer beeindruckenden Serie von neun Bundesliga-Auswärtssiegen en suite anreisen, haben die Bullen seit November 2016 keine Liga-Heimniederlage mehr kassiert.

So stellen die beiden Trainer auf

Salzburg: Stankovic - Ramalho, Onguene, Wöber - Farkas, Mwepu, Okugawa, Junuzovic, Ulmer - Daka, Hwang

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner - Goiginger, Raguz, Frieser

von Ligaportal