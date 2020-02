Sieben Punkte müsste der FK Austria Wien in den letzten vier Runden des Bundesliga-Grunddurchgangs noch auf den TSV Hartberg aufholen, um den Sprung in die Meistergruppe doch noch zu schaffen. Keine unmögliche, dafür eine doch unwahrscheinliche Aufgabe, wie auch Alexander Grünwald weiß: „Ich habe im Urlaub und die letzten Tage fast gar nicht darüber nachgedacht“, gestand der Austria-Kapitän vor dem Auftaktspiel im Jahr 2020 auswärts gegen den SCR Altach.

Foto: Josef Parak

Grünwald: „Altach war immer ein harter Boden"

Geht es nach der jüngsten Statistik, wird es für die Veilchen schwer, etwas Zählbares aus Vorarlberg mitzunehmen, sind die Altacher doch seit mehr als vier Jahren daheim gegen die Austria ungeschlagen: „Altach war immer ein harter Boden, beide Teams stehen nach einer langen Vorbereitung am Anfang. Wichtig wird sein, dass wir keine Dynamik und Stimmung zugunsten des Gegners zulassen“, weiß Grünwald. „Wir haben weniger Verletzte als zu Beginn der Saison, können auf die Erfahrungen des Herbstes zurückgreifen“, blickt Austria-Trainer Christian Ilzer dem Spiel positiv entgegen.

Auch Altach-Coach Alex Pastoor ist voller Vorfreude auf den Start ins Jahr 2020: „Ich bin schon seit längerer Zeit richtig heiß auf den Start. In der Vorbereitung kommt einfach irgendwann der Punkt, wo du dich wieder richtig danach sehnst, dass es um etwas geht. Wir kennen die Stärken und Schwächen der Austria, wissen auch, dass sie sich womöglich etwas anders positionieren, als noch vor der Winterpause. Darauf sind wir eingestellt“, so der Niederländer.

So könnten die Teams spielen

Altach: Kobras - Anderson, Dabanli, Schmiedl, Karic - Wiss - Sam, L. Nussbaumer, Tartarotti, Schreiner - Gebauer

Austria: Lucic - Klein, Palmer-Brown, Madl, Poulsen - Ebner, Grünwald - Cavlan, Fitz, Sarkaria - Monschein

Schiedsrichter der Begegnung

Manuel Schüttengruber

Bisheriges Saisonduell

FK Austria Wien - Cashpoint SCR Altach 2:0

SCR Altach gegen Austria Wien im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich SCR Altach gegen Austria Wien live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16 Uhr auf Sky Sport Austria 3 und Sky Sport Austria 3 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 16 Uhr die Konferenz der zwei Samstags-Partien zu sehen.

SCR Altach gegen Austria Wien im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.