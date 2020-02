Austria-Trainer Christian Ilzer überrascht in seiner Startelf für das heutige Auswärtsspiel gegen den SCR Altach mit einer Tormann-Rochade. Ivan Lucic, der im vergangenen Herbst in allen 18 Bundesliga-Spielen im Tor der Austria gestanden war, muss heute vorerst auf der Ersatzbank Platz nehmen. Dafür darf sich Patrick Pentz über seinen ersten Startelf-Einsatz in dieser Saison freuen. Der 23-jährige gebürtige Salzburger hatte im vergangenen Herbst kein einziges Pflichtspiel für die Veilchen bestritten.

Ivan Lucic steht heute überraschend nicht im Tor der Veilchen. Foto: FK Austria Wien

"Zwei Torhüter, die auf Augenhöhe sind"

"Patrick Pentz hat sich diese Chance erarbeitet und auch verdient. Das heißt jetzt aber nicht, dass Ivan Lucic keine Chance mehr hat. Es sind zwei Torhüter, die auf Augenhöhe sind", begründete Christian Ilzer seine Entscheidung gegenüber Sky.

So stellt Christian Ilzer gegen Altach auf: Pentz - Klein, Palmer-Brown, Madl, Poulsen - Jeggo, Grünwald - Cavlan, Fitz, Sarkaria - Monschein

von Ligaportal