In der letzten Bundesliga-Saison musste der SK Rapid Wien nach der Punkteteilung in der Qualifikationsgruppe antreten, in der die Hütteldorfer letztendlich den 7. Platz erreichten. In dieser Spielzeit dürfen sich die Grün-Weißen erstmals seit der Ligareform in der Meistergruppe beweisen - das steht seit heute Abend fest. Der WAC hingegen steht wie schon im Vorjahr im "oberen Playoff".

Vier Teams sind bereits fix in der Meistergruppe

Da die Wiener Austria im Auswärtsspiel gegen Altach nicht über ein 2:2-Remis hinaus kam (Aufholjagd in Altach: Austria erkämpft nach 0:2-Rückstand ein Remis!), steht Rapid bereits vier Runden vor der Punkteteilung als Teilnehmer der Meistergruppe fest. Bei nur mehr drei ausstehenden Spielen der Austria beträgt der Rückstand auf den Stadtrivalen bereits zehn Punkte.

Neben Rapid sind auch Red Bull Salzburg, LASK und WAC bereits sicher unter den Top sechs der Liga.

von Ligaportal