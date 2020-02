Der SK Sturm Graz muss sich zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt mit Personalsorgen herumschlagen: Neben den gesperrten Dominguez, Hierländer, Ljubic und Kiteishvili fallen mit Donkor und Despodov zwei weitere Spieler verletzungsbedingt aus. Damit müssen die Grazer im Heimspiel gegen den SV Mattersburg gleich auf sechs Stammspieler verzichten. „Das ist natürlich ein Brett, aber ich bin guter Dinge, dass sowohl unser Kader, als auch unsere Jugendarbeit gut genug ist, das zu verkraften“, glaubt Sturm-Coach Nestor El Maestro.

Foto: Richard Purgstaller

Sturm nahm auch positive Erkenntnisse vom Cup-Aus mit

Allzu viele unbekannte Gesichter wolle der gebürtige Serbe allerdings nicht aufbieten: „Ich werde aber nicht verraten wer spielen wird oder im Kader sein wird. Ich möchte nicht, dass meine Spieler die Spannung verlieren. Wenn man die Aufstellungen in der Vorbereitung analysiert, kann man schon Schlüsse ziehen wie wir am Sonntag spielen könnten.“ Trotz des Ausscheidens im Cup konnte El Maestro positive Dinge aus dem Spiel gegen den LASK mitnehmen: „Gut war die Einsatzbereitschaft, der Wille, die Laufintensität und die Zweikampfstärke.“

Beim SV Mattersburg habe man sich in der Vorbereitung vor allem die Defensivarbeit fokussiert, betonte Franz Ponweiser. „Wir sind auf Abstiegskampf eingestellt, aber sehr gut vorbereitet. Wir nehmen diese Situation voll an und wissen, dass sie auch eine neue Chance für uns darstellt“, so der SVM-Coach weiter.

So könnten die Teams spielen

Sturm: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Jäger, Leitgeb - Huspek, Röcher, Jantscher - Balaj

Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Salomon, Erhardt, Hart, Lercher - Gruber, Kuen - Pusic

Schiedsrichter der Begegnung

Stefan Ebner

Bisheriges Saisonduell

SV Mattersburg gegen SK Sturm Graz 3:3

Sturm Graz gegen SV Mattersburg im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Sturm Graz gegen SV Mattersburg live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 13:30 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und Sky Sport Austria 2 HD.

Auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD ist ab 13:30 Uhr die Konferenz der zwei Sonntags-Partien zu sehen.

Sturm Graz gegen SV Mattersburg im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

von Ligaportal