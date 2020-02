Ein besonders emotionales Spiel steht heute Abend für den SK Rapid Wien an, wenn im Rahmen des Bundesliga-Heimspiels gegen die WSG Swarovski Tirol nicht nur Abschied von der verstorbenen Klub-Ikone Alfred Körner genommen wird, sondern auch Rapids Kult-Stadionsprecher Andy Marek zum 599. und letzten Mal ein Heimspiel in Hütteldorf moderieren wird. „Er ist ein tadelloser Mensch, einer, der sehr viel bewegt hat. Er wird uns einfach fehlen“, meinte Zoran Barisic angesprochen auf Mareks Abschied.

Foto: WSG Swarovski Tirol

Kühbauer: "Wattens hat nichts zu verlieren"

Sportlich geht es für den SK Rapid darum, sich eine gute Ausgangsposition für die Meistergruppe zu schaffen, welche man dank des Unentschiedens der Austria in Altach bereits fix in der Tasche hat. „Wir wollen natürlich die drei Punkte und unser Fans hier ins Boot holen, damit wir den internationalen Startplatz absichern“, gibt Didi Kühbauer die Marschroute vor. Der Rapid-Coach warnt allerdings vor dem Tabellenletzten: „Wattens hat nichts zu verlieren und wird entsprechend agieren.“

Maierhofer freut sich auf Rückkehr - "Feuertaufe" für WSG-Goalie

Bei der WSG Tirol kehren mit Thanos Petsos und Stefan Maierhofer gleich zwei ehemalige Rapidler zurück nach Wien-Hütteldorf. Letzterer spricht im Vorfeld von einer Riesenaufgabe, auf die sich jeder einzelne Spieler freue, so der Major. „Für den letzten Verein, mit dem ich dort gespielt hab, hab ich mein 50. Bundesligator geschossen. Und auch für Rapid habe ich das eine oder andere Tor erzielt“, erinnert sich der 37-Jährige. WSG-Coach Thomas Silberberger erwartet sich eine Rapid-Mannschaft, die in den ersten 20 Minute wie aus der Pistole geschossen kommen wird.

Aufgrund der Sperre von Einsergoalie Ferdinand Oswald (Ligaportal berichtete: Nach Mittelfinger-Geste: Bundesliga sperrt WSG-Tormann Ferdinand Oswald!) und der Verletzung von Pascal Grünwald muss/darf heute der 21-jährige Südtiroler Simon Beccari sein Debüt im Tor des Aufsteigers feiern.

So könnten die Teams spielen

Rapid: Strebinger - Stojkovic, Dibon, Barac, Ullmann - Grahovac, Schwab - Murg, Knasmüllner, Arase - Fountas

WSG Tirol: Beccari - Koch, Cabrera, Soares, Adjei - Petsos, Svoboda, Grgic - Santin, Dedic, Pranter

Schiedsrichter der Begegnung

Markus Hameter

Bisheriges Saisonduell

WSG Swarovski Tirol gegen SK Rapid Wien 0:2

Rapid Wien gegen WSG Tirol im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

Wo kann ich Rapid Wien gegen WSG Tirol live im TV verfolgen?

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Partie live und exklusiv ab 16:30 Uhr auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Austria 1 HD.

Rapid Wien gegen WSG Tirol im Live-Stream

Außerdem bietet der Pay-TV-Sender einen Live-Stream an. Um die Partie über den Live-Stream via Sky Go verfolgen zu können, benötigst du ein aktuelles Sky-Abonnement inklusive Sky Sport Paket.

Sky Go kann über PC, Laptop, Tablet und Smartphone empfangen werden.

