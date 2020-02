Unter dem Motto "Wiener helfen Wienern" spendet die aktive Fanszene des SK Rapid Wien jährlich einen beachtlichen Geldbetrag an eine karitative Einrichtung. Auch im Rahmen des gestrigen Heimspiels gegen die WSG Tirol (2:0) überreichte der "Block West" einen Scheck - diesmal ein den Verein „BONsurprise“, der schwerstkranke Kinder und deren Familien unterstützt.

Famose Spendensumme

Unglaubliche 83.000 Euro wurden u.a. mit Versteigerungen von Match-Trikots, Einnahmen eines Maronistandes vor dem Block West und Spenden im Rahmen der Heimspiele der Hütteldorfer eingesammelt. Diese Summe wurde gestern an den Verein „BONsurprise“ überreicht, der intensiv mit der onkologischen Kinderabteilung des AKH Wien zusammenarbeitet.

"Gerade in Ausnahmezeiten, wie z.B. während einer Krebstherapie, steht die betroffene Familie unter einer Extrembelastung, benötigt Ruhe und das Zusammensein mit den Liebsten. Ein gemeinsames Nest in der Nähe der Therapiestätte und so viel organisatorische und therapiebegleitende Unterstützung wie möglich wirkt oft wahre Wunder und ist eine große Hilfe auf dem Weg zur Heilung", schreibt der SK Rapid in einer Aussendung.

