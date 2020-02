Einen Tag nach der 1:2-Heimniederlage gegen den SV Mattersburg herrscht beim SK Sturm Graz dicke Luft. Grund dafür ist allerdings nicht der schwache Auftritt gegen die Burgenländer, sondern ein Sky-Interview von Präsident Christian Jauk. Der Boss der Grazer hat in diesem nämlich angedeutet, dass der Abgang von Sportchef Günter Kreissl nach dieser Saison fix sei: „Das hat Günter selbst schon in einigen Interviews angedeutet – und ich kann das so bestätigen“, meinte der 54-Jährige.

Foto: Richard Purgstaller

"Ich halte das Verhalten des Präsidenten für unprofessionell"

Über dieses Statement zeigt sich Günter Kreissl jedoch alles andere als erfreut und kritisiert den Präsidenten scharf: „Es gibt klare Tendenzen, aber ich kann meinen Abgang nicht bestätigen. Es ist nichts verschriftlicht und es gibt bisher keine gegenseitige Abstimmung. Ich halte das Verhalten des Präsidenten für unprofessionell“, wütet der Sportdirektor der Blackys in der Kleinen Zeitung.

von Ligaportal