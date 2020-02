Große Aufregung herrschte am gestrigen Montag rund um den SK Sturm Graz, nachdem ein Sky-Interview von Präsident Christian Jauk für Wirbel gesorgt hatte. Der Sturm-Boss hatte in diesem angedeutet, dass der Abgang von Sportchef Günter Kreissl nach dieser Saison fix sei: „Das hat Günter selbst schon in einigen Interviews angedeutet – und ich kann das so bestätigen“, meinte Jauk. Dementsprechend verärgert reagierte Kreissl auf die Aussagen des Präsidenten (Unprofessionelles Verhalten": Günter Kreissl attackiert Sturm-Präsident Christian Jauk!).

Günter Kreissl wird nur mehr bis Sommer als Geschäftsführer Sport fungieren. Foto: Richard Purgstaller

Kreissl ab Sommer nicht mehr Geschäftsführer Sport, aber...

Einen Tag danach lud der SK Sturm Graz zu einer Pressekonferenz, in welcher dieses unglückliche Missverständnis aufgeklärt werden sollte. Jene Artikel, die gestern im Laufe des Tages von diversen Medien veröffentlicht worden waren, seien laut Kreissl falsch gewesen, da man die Zusammenarbeit im Sommer nicht fix beenden werde. „Weil einfach Gespräche folgen werden, ob und in welcher Funktion, eine weitere Zusammenarbeit für beide Seiten denkbar ist“, stellt der Geschäftsführer Sport des SK Sturm klar. Diese Gespräche sollen laut Präsident Jauk im März geführt werden.

Der 45-Jährige kündigte allerdings auch an, dass er nur mehr bis zum Ende dieser Saison als Geschäftsführer Sport für den SK Sturm fungieren werde. Dabei blickte Kreissl auf den Sommer des vergangenen Jahres zurück: „Ich habe begonnen abzuschätzen, wie lange ich mir zutraue, die Geschäftsführerfunktion in dieser Art und Weise auszuführen und auch mich selbst zu hinterfragen. In mir ist damals die Entscheidung gereift, dass ich den Geschäftsführer Sport, genauso wie er derzeit definiert ist, nur mehr ein Jahr machen werde. Ich habe dann relativ bald, Präsident Christian Jauk darüber informiert. Das hat dann einen Diskussionsprozess ausgelöst. Es wurde etwa die Phase einer möglichen Regeneration angesprochen worden. Die Gespräche über eine mögliche Weiterzusammenarbeit haben wir geführt“, so Kreissl, der damit klar andeutet, sich auch eine andere Funktion innerhalb des Vereins vorstellen zu können.

von Daniel Ringsmuth/Ligaportal