Im Europa-League-Sechzehntelfinale kommt es zum äußerst brisanten Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg. Ein Spiel, welches gleich mehrere Geschichten schreibt, stehen doch mit Adi Hütter, Martin Hinteregger und seit kurzem auch Stefan Ilsanker gleich drei ehemalige Protagonisten von Österreichs Serienmeister bei den Adlern aus Frankfurt unter Vertrag.

Foto: Dostal

Wiedersehen mit Hütter, Hinteregger und Ilsanker

Dementsprechend emotional und erfreut war die Stimmung in beiden Lagern nach der Auslosung. „Die Spiele gegen Frankfurt sind auch deshalb sehr attraktiv, weil sie durch Adi Hütter und Martin Hinteregger eine ganz spezielle Geschichte haben“, hatte Salzburg-Sportchef Christoph Freund damals betont, wo er freilich noch nicht wissen konnte, dass mit Stefan Ilsanker ein weiterer ehemaliger Schützling bei der Eintracht anheuern wird.

Adi Hütter kommentierte das schwierige Los wie folgt: „Auf der einen Seite freue ich mich auf das Wiedersehen mit Salzburg, auf der anderen Seite ist uns bewusst, dass wir ein schweres Los erwischt haben.“ Ein Wiedersehen mit allen drei ehemaligen Salzburg-Akteuren auf dem Platz wird es jedoch wohl erst im Rückspiel geben, da Martin Hinteregger für das Hinspiel in Frankfurt am Donnerstagabend gesperrt ist.

Fotos: GEPA/Red Bull Media; Grafik: Ligaportal

Marsch: "Brauchen Topleistung, um weiterzukommen"

Salzburg-Coach Jesse Marsch weiß um die schwere der Aufgabe gegen den letztjährigen Europa-League-Halbfinalisten bestens Bescheid: „Schon bei der Auslosung war mir klar, dass es nicht einfach wird. Ich kenne Frankfurt und deren Art zu spielen ja schon gut aus der letzten Saison. Und nach der Analyse der letzten Eintracht-Auftritte ist mir bewusst, dass es richtig schwierig wird und wir eine Topleistung brauchen, um weiterzukommen“, betont der US-Amerikaner.

So könnten die Teams spielen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Ilsanker, N’Dicka - Sow, Rode - Chandler/Da Costa, Kamada, Kostic - Silva

Red Bull Salzburg: Stankovic - Farkas, Ramalho, Wöber, Ulmer - Okugawa, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai - Daka, Hwang

Schiedsrichter der Begegnung

Ali Palabiyik (TUR)

Bisherige Duelle

Bis dato gab es lediglich ein Aufeinandertreffen der beiden Klubs im Europacup. In der Saison 1993/94 schaffte damals noch Austria Salzburg mit einem 1:0-Sieg im Hinspiel sowie einem Triumph im Elfmeterschießen im Rückspiel den Einzug ins Halbfinale des damaligen UEFA-Pokals.

