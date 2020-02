Der LASK hat mit einem fulminanten 3:2-Auswärtssieg im Liga-Hit gegen Red Bull Salzburg einen Traumstart ins neue Jahr hingelegt. Die Euphorie beim neuen Tabellenführer der Tipico Bundesliga ist riesig und soll auch im Europa-League-Hinspiel gegen AZ Alkmaar anhalten und für den nächsten Meilenstein in der Klubgeschichte der Athletiker sorgen. Das Hinspiel steigt am Donnerstag um 21 Uhr im AFAS-Stadion in Alkmaar. Champions League und Europa League live auf DAZN: Jetzt registrieren und gratis Probemonat starten!

Foto: Dostal

Tabellenführer aus Österreich gegen den Zweiten aus Holland

Während die Niederländer als Tabellenzweiter hinter Manchester United in die K.O.-Runde der Europa League aufgestiegen sind, katapultierten sich die Linzer sensationell als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale der Europa League. Bereits in der Gruppenphase bekam es der LASK mit einem niederländischen Klub zu tun. Gegen PSV Eindhoven holten die Linzer zunächst ein torloses Remis, ehe sie zu Hause einen fabelhaften 4:1-Heimsieg feierten und die Holländer nach allen Künsten abfertigten.

Nun könnte man meinen, dass es gegen Alkmaar ähnlich deutlich vonstatten gehen könnte, aber Achtung: AZ rangiert in der Eredivisie aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und damit vor den Großklubs Feyenoord und Eindhoven. "Alkmaar ist eine starke Mannschaft, von deren letzten Ergebnissen wir uns nicht blenden lassen. Uns erwartet mit AZ ein spielerisch starker Gegner, gegen den wir eine starke Leistung benötigen werden", weiß LASK-Trainer Valerien Ismael zu berichten.

Foto: Harald Dostal/fodo.media; Grafik: Ligaportal

So könnten die Teams spielen

AZ Alkmaar: Bizot - Svensson, Leeuwin, Clasie, Wijndal - Koopmeiners, de Wit, Midtsjö - Stengs, Boadu, Idrissi

LASK: A. Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Ranftl, Holland, Michorl, Renner/Potzmann - Goiginger, Raguz, Frieser

Schiedsrichter der Begegnung

Mattias Gestranius (FIN)

AZ Alkmaar gegen LASK im Live-Ticker von Ligaportal

Es besteht für dich wie gewohnt die Möglichkeit, die Partie im Live-Ticker von Ligaportal live mitzuverfolgen. Der Ticker ist freilich kostenlos und hält dich stets auf dem Laufenden.

AZ Alkmaar gegen LASK live auf DAZN

Das Sechzehntelfinal-Hinspiel des LASK bei AZ Alkmaar kann ausschließlich via DAZN verfolgt werden.

Kurz vor Anpfiff der Partie melden sich Kommentator Oliver Forster und Experte Andreas Ivanschitz.

von Ligaportal